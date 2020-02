Orla de Férias movimentou o domingo com programação para a família

A Prefeitura de Guamaré compreende que o lazer e o esporte caracterizam-se como espaço para a reconstrução cultural, essencial à realização plena da condição humana. O Orla de Férias nasceu dentro dessa percepção e assumiu o protagonismo nos finais de semana de fevereiro.

“O Orla de Férias visa busca integrar pessoas de todas as idades e classes sociais. É uma ação integrada de várias secretarias, a partir da iniciativa da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude”, explicou a Secretária de Esporte, Larissa Mayara, destacando a sensibilidade do prefeito Adriano Diógenes ao reconhecer a importância da programação e apoiar.

Meio Ambiente, Saúde e Assistência Social

Nesta primeira edição de 2020, a vasta programação musical do projeto, as atividades recreativas, os torneios esportivos e a regata de canoas, além da apresentação dos candidatos a Garoto e Garota Verão e dos espaços de convivência com os serviços das Secretarias de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, mobilizaram um bom público.

Com o apoio também da Secretaria Municipal de Segurança e a presença da Polícia Militar, a programação continua no próximo domingo movimentando a Orla da Praia de Aratuá. “A adesão da comunidade comprova a consolidação de um projeto que já nasceu bem sucedido”, concluiu a Secretaria Municipal de Turismo, Mohana Arnoud.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

(Visited 12 times, 12 visits today)

Telecentro de Guamaré traz a temática ambiental para o ensino em 2020