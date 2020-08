Ou vai ou racha: Tá perto de sair a fumaça clara no MDB de Guamaré

Já vai na segunda reunião em menos de 24 horas, entre os caciques do MDB de Guamaré, e a expectativa é de que nas próximas 72 duas horas acabe o suspense, e seja anunciado o candidato a prefeito pelo partido que tem a maior bancada na Câmara Municipal, e naturalmente maiores chances de continuar no comando do Palácio Luiz Virgílio de Brito.

O Blog está com o ouvido no chão e traz mais detalhes.

