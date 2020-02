Pessoas com deficiência no protagonismo do Orla de Férias

O Orla Inclusiva, projeto piloto idealizado no ano passado na gestão do prefeito Adriano Diógenes, está de volta em 2020 e se insere ao Orla de Férias de Guamaré, que acontece nos próximo domingo, 09, na orla de Aratuá.

A proposta do projeto é mostrar que o município também é uma cidade inclusiva. “Dentre todas as cidades do Estado, apenas Natal tem essa ação inclusiva”, destacou o prefeito Adriano Diógenes, acrescentando que esta ação vai impactar muitas vidas.

“Além do benefício para a saúde, a intenção também é aproximar a Prefeitura desse público e fazer com essas pessoas tenham acesso à praia e o reconhecimento da sociedade ”, destacou o Secretário Municipal de Saúde, Fabrício Morais, lembrando que fisioterapeutas e cadeiras anfíbias estarão disponíveis para promover o banho de mar assistido.

Serviços da tenda da saúde

Praia de Aratuá

A partir das 07 horas

Orientações sobre vida saudável, aferição de PA (pressão arterial), aferição de glicemia, orientação sobre DST’s com distribuição de preservativos, orientações sobre o cuidados com a pele com distribuição de protetores solares.

