Petrobrás vai paralisar pelo menos 45 plataformas; RN é o estado mais atingido

Pelo menos 45 plataformas de produção de petróleo e gás natural instaladas em estados do Nordeste e Sudeste vão ser desligadas neste mês. O Rio Grande do Norte é o mais atingido, com 24 unidades. Em carta a sindicatos de petroleiros, a Petrobrás informou a paralisação das unidades, o que vai significar demissões e remanejamento de pessoal.

(Visited 22 times, 22 visits today)

Macau: Em época de crise prefeito Túlio Lemos gasta R$ 193 com advogados