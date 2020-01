Planejamento: Vereadora Diva Araújo reúne equipe e traça metas para 2020

Visando discutir os projetos e melhorias para o município de Guamaré, a vereadora Diva Araújo (PRB), se reuniu com a equipe de gabinete e técnicos na área de gestão pública, para definir as metas do mandato deste ano de 2020. “Estamos com propostas inovadoras para resgatar a CONFIANÇA e ESPERANÇA da nossa população por uma Guamaré mais JUSTA e sem desigualdades. Junte-se a nós nessa transformação”. Comentou.

A vereadora Diva Araújo já anunciou em suas redes sociais que é pré-candidata a Prefeita de Guamaré.

(Visited 51 times, 51 visits today)

Macau: Túlio deve quase meio milhão em locação de veículos, mas vai fazer carnaval Prefeitura de Guamaré se manifesta sobre o cartão Renda Cidadã