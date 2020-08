Polícia Civil de Guamaré disponibiliza Whats App como novo canal de comunicação

A Polícia Civil de Guamaré, que abrange a sede, Baixa do Meio e demais distritos do município, está com uma novidade para a população. Um número de WhatsApp para contato entre as pessoas e a Polícia Civil.

De acordo com o Policial Civil Edson Simeoni, “o objetivo é criar mais um canal de contato entre a polícia e a sociedade, ajudando inclusive no combate a crimes, tráfico de drogas, violência domestica, foragidos da justiça, dentre outros. Para este número poderão ser enviadas denúncias, informações, pedidos e solicitações”. Comentou.

O número (84) 981706348 é exclusivo para a população de Guamaré enviar mensagens de voz, texto, vídeo e fotos. A Polícia Civil ressalta que sua identidade será preservada em mais absoluto sigilo.

Serviços à população para fazer Boletim de Ocorrência na sala da Polícia Civil, localizada na sede da Guarda Municipal, na entrada da cidade durante os dias da semana.

Segunda: 14h às 17h

Terça: 08h às 12h – 14h ás 17h

Quarta: 08h às 12h – 14h ás 17h

Quinta: 08h às 12h – 14h ás 17h

Sexta: Serviços Externos

