Polícia Civil prende mais uma pessoa em Operação realizada em Macau

Policiais civis da 5ª Delegacia Regional de Macau, dando continuidade às ações da Operação “Rescaldo” deflagrada nesta quinta-feira (07), conseguiram prender mais um investigado no final da manhã. Wilson Bezerra de Moura Neto, 32 anos, foi detido em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por ser investigado pelos crimes de tráfico de droga e organização criminosa. Foram presas até o final da manhã, oito pessoas.

Sobre a Operação

Policiais civis da 5ª Delegacia Regional de Macau e policiais militares da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar deflagraram, nesta quinta-feira (7), a Operação “Rescaldo”, com o objetivo de combater ramificações de uma organização criminosa na cidade de Macau, que estavam praticando tráfico de drogas, homicídios, roubos e outros crimes. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão, sendo um destes efetivado no município de Pendências.

Wilson Bezerra de Moura Neto, 32 anos, Jéssica Paula do Nascimento Lucena, 28 anos, Regina Tavares da Silva, 35 anos, e Wendell Oliveira da Silva, 38 anos, foram presos em cumprimento a mandados de prisão pela suspeita da prática de tráfico de drogas e de integrar organização criminosa. Francisco Wilker da Silva Barreto, 20 anos, e Márcio José Araújo da Silva, 34 anos, foram presos em razão de mandados de prisão decorrentes de sentença condenatória pela prática de tráfico de drogas.

Joana D’arc Gardinali de Sousa, 38 anos, e Jurandir Irineu Pereira Neto, 25 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre .45, drogas, dinheiro, balança de precisão, caderno de contabilidade do tráfico de drogas e aparelhos celulares.

O nome da operação, denominada “Rescaldo”, faz alusão à iniciativa da polícia de evitar a continuidade da atuação de uma facção criminosa, que teve 20 integrantes presos em dezembro de 2019, durante uma operação realizada na cidade de Macau. “Rescaldo” significa calor refletido de uma fornalha ou de um incêndio; cinza que contém brasa. As prisões realizadas nesta quinta-feira (7) foram decorrentes de elementos de investigação obtidos na operação efetivada em dezembro.

A Operação “Rescaldo” contou com a participação de mais de quarenta policiais civis e militares da 5ª Delegacia Regional de Polícia e da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar, além da colaboração do Ministério Público Estadual. A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181. Fonte: SECOMS.

