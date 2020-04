Policia Militar: Enquanto a população dorme eles estão acordados!

Enquanto a cidade dorme, os policiais de plantão estão acordados “QAP”, garantindo a segurança do povo do município de Guamaré. Os agentes durante 24 horas por dia realizam as chamadas rondas ostensivas e preventivas na sede do município, em Baixa do Meio e demais distritos.

Segundo o Sargento Jhonny Cruff, responsável pelo o destacamento. Esta atenção por parte da policia, é redobrada no horário noturno, em especial pela madrugada. Duas viaturas e um carro civil com homens fortemente armados realizam as rondas garantindo à segurança pública a população do município.

O editor do blog já testemunhou por várias vezes a realização destas rondas. Ontem durante toda madrugada a reportagem acompanhou os policiais, mas o que vimos foram ruas desertas, um bom sinal que as madrugadas de terror são coisa do passado. Algumas abordagens foram feitas em carros e motos suspeitos.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do whats app ou ligação da PM (84) 99936-9126, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

(Visited 100 times, 100 visits today)

Ministro Luís Roberto Barroso é eleito o próximo presidente do TSE