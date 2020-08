Policia Militar participa da sexta noite de novena e festa de Nossa Senhora dos Navegantes

A Polícia Militar participou nesta quinta-feira (13), da sexta noite de novena alusiva às festividades de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira dos pescadores. A missa foi celebrada pelo administrador paroquial, padre Gilvan Bezerra, na Matriz de Nossa Senhora da Conceição, com a participação de poucos fies, cumprindo o decreto Estadual e Municipal devido à pandemia.

Na noite da segurança, o padre Gilvan agradeceu a presença do Sargento Jhonny Cruff, responsável pelo o destacamento policial de Guamaré, e a Sub- PM Josiene. Segundo o paroquio, a noite era muito especial, pois os que fazem parte da segurança do município estavam presentes na missa representando os demais da PM, Policia Civil, Guarda Municipal e Defesa Civil, demostrando sua fé e agradecendo a Deus pela família, pelo os livramentos, pelo o povo acolhedor do município, e pela a vida.

