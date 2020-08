Polícia prende suspeitos de participação em atentado contra casa de vereador

Um homem e uma mulher suspeitos de participação no atentado contra a residência de um vereador na cidade João Dias, no Alto Oeste do Estado, foram presos em uma propriedade na zona rural de Martins. As prisões aconteceram no último sábado.

O crime aconteceu na madrugada do dia 3 deste mês. Quatro homens armados chegaram em dois carros e atiraram contra a casa. Eles também utilizaram explosivos. No momento da ação não havia ninguém no imóvel.

Segundo as investigações, oito pessoas estavam escondidas em uma propriedade rural da cidade de Martins, mas quando os agentes chegaram ao local encontraram apenas o homem e a mulher. A polícia acredita que todos têm envolvimento com o crime.

No local, os policiais apreenderam aparelhos celulares, um rádio HT utilizado na frequência da polícia, uma arma de fogo e outros objetos.

Os agentes também localizaram acampamentos próximos a fazenda onde foram encontradas peças de roupa masculinas, coturnos e material de higiene pessoal. A Polícia Civil acredita que o proprietário da fazenda também esteja envolvido no crime. A delegacia regional de Alexandria está responsável pelas investigações.

O homem e a mulher foram conduzidos a Delegacia de Plantão e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Câmara de Vereadores: Não houve sessão ordinária por falta do VEREADOR QUÓRUM Live ao VIVO com o prefeito Adriano Diógenes