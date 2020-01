Catarelle e Eudes: Dois craques do esporte dão bom exemplo do que é ser politico em lados opostos

O saudoso Magalhães Pinto, no entanto, já ensinava lá atrás que “política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Você olha de novo e ela já mudou”. Uma cena rara aconteceu no estádio Ubajarão na manhã deste domingo (12), que ainda tá dando muito o que falar nas redes sociais e grupos de whats app.

Flavio Catarelle, é filho da ex-vereadora Francisca do Camarão, ele é atleta profissional de MMA, MUAY THAI, JIU-JITSU, dentre outros, mas ontem ele jogou bola com Eudes e Hélio, dando bom exemplo do que é ser politico em lados opostos.

Catarelle é bom na assistência, correu o campo inteiro, e ainda deixou atacantes na cara do gol. A imagem fala por si só, os dois craques provam que adversários eles podem até serem, mas inimigos jamais!

Flávio Catarelle e Eudes Miranda dão bons exemplos do que é ser politico em lados opostos

