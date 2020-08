Popularidade: Aceitação do nome de Zé Antônio se consolida nas ruas e é refletida nas redes socais

Em tempos de rejeição popular à classe política em todo país, e com às eleições municipais de 15 de novembro batendo a porta, muitos pré-candidatos estão sofrendo na pele o repúdio do eleitorado nas redes sociais onde a grande massa opina, debate, denuncia a falta de serviços públicos de qualidade e criticam postulantes a cargos eletivos que, em sua maioria só aparecem a cada quatro anos e em quase nada se diferem uns dos outros.

Surpreendentemente, o médico José Antônio Menezes parece não se encaixar neste quadro, haja vista, o pré-candidato a prefeito de Macau pelo DEM sempre foi figura constante no município e na vida do macauense, seja atuando como médico ou como amigo presente; O médico é popular, isso ninguém pode negar.

Saindo das ruas e indo para as redes sociais, o nome do médico rende muitos likes e comentários positivos, e grande maioria dos apoios e mensagens de incentivo recebidos pelo médico, são de pessoas que vivenciaram as duas gestões do médico à frente do executivo municipal e em uma inevitável comparação com os dias atuais, sente saudade.

A gestão de Zé ficou marcada por ter valorizado e tratado como prioridade os funcionários. Salários em dia, serviços essenciais funcionando e obras. Essa é a receita de uma gestão pé no chão, comprometida e pra frente. Coisas que, aliadas ao bom caráter e simpatia do médico, certamente o colocaram no posto que ele está hoje; Reconhecido e respeitado pela população mesmo em meio a tanto descrédito por parte dos políticos. Blog Wallace

Confira abaixo os comentários sobre o médico Zé Antônio Menezes:

(Visited 134 times, 134 visits today)

Parceria de Guamaré com a regional da EMATER em João Câmara melhora acesso dos agricultores aos serviços Pré-candidato a prefeito pelo DEM é o primeiro que apresenta certidões para registro de candidatura em Carnaubais