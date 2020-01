Por 17 milhões de Euros, Flamengo tira o Gabigol da Inter de Milão

A torcida do Flamengo não ficará órfã de Gabigol. Marcos Braz e Bruno Spindel chegaram a um acordo com a Inter de Milão para a transferência do artilheiro. O jogador antecipou o anúncio oficial do clube e, através das redes sociais, revelou o acerto.

– A Nação me abraçou. Aqui vivemos intensamente. Nos apaixonamos! Sorrimos! Sofremos! Vibramos! Quebramos barreiras. Se é para o bem da Nação, eu fico! – narrou o camisa 9, em vídeo com melhores momentos de 2019.

Gabriel assinou com o Rubro-Negro por cinco temporadas – fica até dezembro de 2024. Ele chega ao Rio de Janeiro no fim da manhã desta terça-feira. A transação gira em torno de 17 milhões de euros (cerca de R$ 78,6 milhões), e a Inter vai manter um pequeno percentual.

Quase 30 minutos após o “furo” de Gabigol, o Flamengo publicou vídeos anunciando o acerto com o artilheiro, contando com a participação de Arrascaeta e resgatando a festa com a torcida na Presidente Vargas, logo após a chegada ao Brasil com a taça da Libertadores.

A novela Gabigol se arrastou por mais de dois meses, desde a conquista do título da Libertadores, em novembro. Após vários capítulos, Marcos Braz e Bruno Spindel chegaram a um acordo com a Inter de Milão para a transferência do artilheiro.

Gabriel foi um dos grandes destaques do Flamengo em 2019. Com 59 jogos e 43 gols na temporada, terminou o ano eleito o “Rei da América” e marcou o nome na história do clube com os dois gols na decisão da Libertadores, diante do River Plate, em Lima.

