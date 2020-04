Porto do Mangue: Popular conhecido por Gelé é executado a bala em via pública

A Polícia Militar registrou na noite deste domingo 05 de abril de 2020, um crime de homicídio por arma de fogo na cidade de Porto do Mangue, região do Litoral Oeste Potiguar, onde foi vítima Alisson de Oliveira Fonseca conhecido como “Gelé” de 31 anos de idade.

O crime aconteceu por volta de 20h10min, quando a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo em via pública e morreu em uma calçada. A Polícia ainda não sabe qual teria sido a motivação do crime e desconhece até o momento a identidade dos criminosos.

A Polícia Militar foi acionada e passou a isolar o local, preservando a cena do crime para os procedimentos de perícia. A equipe do Itep de Mossoró foi ao local e depois de realizar o trabalho pericial, recolheu o corpo de Alisson de Oliveira, para ser examinado em sua unidade.

A investigação do crime, ficará a cargo do delegado de Polícia Civil, Renato Oliveira, que com sua equipe tentará elucidar o caso. Blog Fim da Linha

(Visited 101 times, 103 visits today)

Exclusivo: Juliana Câmara é exonerada do cargo de secretária de assistente social Prefeito Adriano Diógenes nomeia novo Secretário de Assistência Social do Município