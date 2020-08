Pré-candidato a prefeito pelo DEM é o primeiro que apresenta certidões para registro de candidatura em Carnaubais

Pré-candidato a prefeito pelo partido Democratas, o empresário Dinarte Diniz é o primeiro que apresenta as certidões necessárias para o registro de candidatura no município de Carnaubais. Dinarte é ficha limpa e acredita que no cargo de prefeito poderá ampliar a sua contribuição para o desenvolvimento do município.

Os documentos para o registro de candidatura já estão à disposição da justiça eleitoral. Certidões emitidas pela Justiça Federal de 1º e 2º graus, pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus, de antecedentes criminais e a Certidão Negativa do Tribunal Superior Eleitoral foram apresentadas pelo empresário em recente reunião com aliados e o corpo jurídico da sua pré-candidatura.

“Nossa pré-candidatura tem compromisso com o eleitor e com a cidade. Estamos mostrando que não há qualquer impedimento para o nosso projeto seguir em frente e levar o nosso nome até as convenções do partido”, disse Dinarte, que vem recebendo adesões de lideranças de vários segmentos da sociedade carnaubaense nos últimos dias. Blog Celso Amâncio

