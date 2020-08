Prefeito Adriano Diógenes agora na 98 FM de Natal; ouça aqui

O desmonte da Petrobras no Rio Grande do Norte e outros assuntos de interesse do município de Guamaré, você confere por aqui na entrevista do Prefeito Adriano Diógenes, agora no Repórter 98, programa líder de audiência no rádio, neste horário, em Natal e toda região Metropolitana.

Clique aqui e ouça: https://98fmnatal.com.br/

