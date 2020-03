Prefeito Adriano Diógenes assume liderança no Comitê contra o Coronavírus em Guamaré

Com o anúncio da pandemia de Coronavírus pela Organização Mundial de Saúde-OMS, o prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes assumiu a liderança no Comitê contra o Coronavírus. Nesta segunda-feira, 16, foi convocada uma reunião de urgência com a presença de secretários municipais e técnicos na área de saúde para tratar do assunto que preocupa autoridades no mundo.

“O momento exige compromisso de vida, união de esforços e espírito público. Vamos enfrentar essa pandemia levando informações corretas à população, combatendo a fake news e evitando pânico”, declarou o prefeito Adriano Diógenes.

No encontro com a presença da comissão de Promoção à Saúde foi avaliado o Plano de Contingência ao Coronavírus e discutidas as estratégias de prevenção da doença e o protocolo de atendimento a possíveis pacientes que apresente sintomas do coronavírus. As Secretárias Municipais de Assistência Social, Juliana Câmara e de Esporte, Larissa Mayara, que coordenam programas com idosos, identificado no grupo de risco também participaram da reunião.

Segundo o Secretário Municipal de Saúde, Fabrício Morais, a pasta disponibilizará técnicos para ações educativas e preventivas nas próximas duas semanas com os alunos da rede pública de ensino e com grupos de idosos. “O momento pede cautela e isolamento social. A população deve ficar em casa atenta a recomendação das autoridades de saúde”, destacou o Fabrício Morais.

O Secretário Municipal de Educação, Roberto Aguiar também participou da reunião e considerou importante a iniciativa do Chefe do Executivo. Um decreto municipal com medidas observando às recomendações da Organização Mundial de Saúde- OMS e os decretos dos Governos Federal e Estadual será editado pelo prefeito Adriano Diógenes.

