Prefeito Adriano Diógenes busca parcerias com o governo estadual a favor da agricultura familiar

O Secretário de Desenvolvimento Rural, e da Agricultura Familiar, Alexandre Lima, recebeu diretores da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Rio Grande do Norte – FETARN, e representantes das prefeituras dos municípios de Guamaré, Macau, Jandaíra e Pedro Avelino para discutir a implantação integrada de políticas públicas envolvendo o Governo do Estado, através de diversas secretarias e as prefeituras envolvidas.

A reunião ocorreu nesta segunda-feira (20), na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (SEDRAF).

Durante a reunião também foi debatido projetos para a avicultura, Lei de Serviço de Inspeção Municipal (SIM), compra de produtos da agricultura familiar, realização de dias de campos para capacitar os agricultores com o apoio de órgãos do estado, a exemplo da EMPARN e EMATER.

“Agradecemos ao Secretário Alexandre por atender uma sugestão que a FETARN lhe vez, ou seja, de está realizando esse momento e ressaltamos que essa ação é mais um fruto do Projeto de Desenvolvimento sustentável e Cultura –SEMEART, que está sendo executado pela FETARN e a Prefeitura Municipal de Guamaré, e que tem uma ação local mas, beneficia outros municípios vizinhos para assim juntos discutirem essas ações integradas, a exemplo, do SIM e essas outras ações”. Afirmou Manoel Cândido, presidente da FETARN.

O prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes destacou: “agricultura familiar e não só no meu município, mas nos municípios circunvizinhos é importante para o desenvolvimento local sustentável, meu compromisso enquanto gestor é ajudar no fortalecimento”.

Adriano ainda enfatizou ações que tiveram como resultado ainda em 2019 através do projeto Prefeitura/FETARN, por exemplo, a aprovação da Lei Municipal que cria em Guamaré o Programa Municipal de Compras Governamentais da Agricultura Familiar – PROMCAFES, a aprovação da Lei Municipal do SIM e a assinatura do protocolo de intensão do Consórcio por mais quatro municípios, no caso, Macau, Jandaíra, Galinhos e Pedro Avelino. “Agora nosso desafio é fazer as ações acontecerem, ver os agricultores produzindo e venderem para as prefeituras e de modo especial Guamaré” reforçou Adriano.

“O Governo do Estado, por meio das suas secretarias, está empenhado em articular ações para beneficiar o homem e a mulher do campo por meio de parcerias com os municípios para que possam desenvolver e fortalecer a agricultura familiar”, afirmou Alexandre Lima, Secretário da SEDRAF.

Participaram da reunião além de Alexandre, o diretor presidente da Empresa de Pesquisas Agropecuária do Rio Grande do Norte – EMPARN, Rodrigo Maranhão; O Diretor Geral do Instituto de Gestão das Aguas do Rio Grande do Norte, Auricélio Costas; o Diretor Técnico da EMATER, Raimundo Costa; a Coordenadora do Programa Água Doce na Secretaria de Estado dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente – SEMARH, Dilma Lucas; Manoel Cândido, Presidente da FETARN; Jocelino Dantas, Secretário de Política Agrícola da FETARN, Joseraldo do Vale – Eng. Agrônomo da FETARN, Secretário Municipais de Agriculturas; Macau (Professor Cortez), Jandaíra (Francisco Melo), Pedro Avelino (Djailson Félix), Davi Paulino (Secretário da Indústria, e Comércio, Serviços, Energias e Projetos Especiais de Guamaré) e o prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes.

