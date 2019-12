Prefeito Adriano Diógenes deseja boas festas ao povo guamareense

A cidade de Guamaré está no clima das festas de final de ano. Luzes coloridas iluminam e as principais praças da cidade, levando beleza, brilho e o espírito natalino para bem mais perto das famílias. A entrada da cidade recebeu uma ornamentação que têm enchido os olhos da população e daqueles que visitam a cidade.

A Prefeitura não mediu esforço para deixar a cidade com a cara das festas natalinas. Não poupou na criatividade. Resultado, a ornamentação natalina vem recebendo diversos elogios por aqueles que a noite vão conhecer de perto e aproveitam para tirar fotos com a família ou com os amigos.

As ornamentações das praças refletem o cuidado do Governo Municipal renascendo e reconstruindo com o constante embelezamento e valorização da cidade, principalmente em períodos em que a cidade recebe um grande fluxo de pessoas que voltam para rever parentes e amigos nesta época do ano.

Mensagem

O ano de 2019 trouxe novos e consideráveis desafios para a Administração Municipal. Tivemos que manter a fé, o foco no trabalho e a honestidade para vencer as dificuldades enfrentadas com as constantes quedas de receitas, e a crise econômica que atingiu o país.

Mesmo diante das adversidades, chegamos às vésperas do Natal com o desejo de celebrar as vitórias alcançadas e com a certeza de que priorizamos as ações voltadas para o bem estar de toda população.

O espírito natalino renova as nossas esperanças em um ano novo de paz e união, e com o planejamento das ações e investimentos, e o rigoroso controle dos gastos públicos, estamos certos de que venceremos mais uma etapa desafiadora. Em 2020 com a permissão de Deus, estaremos juntos, gestores, servidores públicos e comunidade, lutando pelo desenvolvimento econômico e Social de Guamaré.

É com imensa gratidão à população guamareense e, especialmente, aos servidores públicos municipais, que desejo um feliz Natal a todos. E, para que os funcionários do município aproveitem ainda mais esse momento de confraternização com os seus familiares e amigos.

Prefeito Municipal

Adriano Diógenes

