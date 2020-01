Prefeito Adriano Diógenes emite nota de agradecimento a população

Meus amigos,

A verdade venceu a mentira e os fatos foram esclarecidos! O resultado do julgamento do recurso no TRE, na tarde desta terça-feira, 28, somente comprovou de que lado estava a verdade.

Durante todo esse período que antecedeu esse julgamento, eu e a nossa vice-prefeita Iracema Morais nos mantivemos tranquilos e confiantes, porque temos primeiramente uma fé inabalável, e estamos com a consciência tranquila.

Agradecemos aos nossos advogados que tão bem conduziram todo esse processo, aos nossos familiares e aos amigos, de perto e de longe, que torceram por nós, nos encorajaram e nos deram forças com suas orações, sem deixar se abalar em momento algum. Estes também acreditavam que a verdade ia prevalecer.

Vamos seguir olhando para frente, perseguindo os objetivos coletivos para nosso povo, na certeza que Guamaré precisa mais de trabalho, do que da política partidária para mudar a realidade em alguns pontos que a nossa gestão vem avançando, desde o dia 17 de dezembro de 2018.

O trabalho não vai parar! Seguiremos juntos, pautados pela verdade, transparência, diálogo e pelo compromisso de servir ao próximo, indiferente a qualquer ideologia política e partidária.

Guamaré (RN), 28 de janeiro de 2020

Adriano Diógenes-Prefeito

Iracema Morais-Vice-prefeita

