Prefeito Adriano Diógenes faz aniversário hoje

Hoje é um dia especial para os que fazem a Administração Municipal, e ao mesmo tempo para a população do município de Guamaré, que parabenizam pela passagem de mais um aniversário do seu gestor, o prefeito Adriano Diógenes.

Adriano não está comemorando como é de costume e tradição de quem chega a esta data impar da vida, mas sim trabalhando, cumprindo agenda administrativa no município, visando melhorar cada vez mais a qualidade de vida do povo guamareense.

Desejamos que o prefeito continue a sua missão de administrar os destinos dos seus munícipes com a retidão, simplicidade e ao lado do povo ouvindo e sendo ouvido pela população, que já é marca da sua personalidade, e que possa continuar tomando as decisões que levem em consideração o bem comum de seu povo.

Que seja iluminado para que continue fazendo um bom governo, sem brechas e tendo por norte somente o progresso da cidade e dos seus munícipes.

Parabéns hoje, felicidades sempre!

