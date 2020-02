Prefeito Adriano Diógenes foi um dos milhares de foliões que caíram na folia

O prefeito Adriano Diógenes mostrou um fôlego de dar inveja a muito folião nesse Carnaval. Acompanhado da primeira-dama, Manuela Jacome, e de alguns vereadores da base do governo e secretários municipais, o prefeito deu mais um exemplo de simplicidade, brincou o Carnaval com o povo, no meio do povo durante todo o percurso.

Adriano esteve presente na folia desde a última quarta-feira (19), na abertura do Carnaval com o baile da melhor idade, e pôde conferir o restante de toda programação brincando no meio do povo. Ele arriscou alguns passos ao lado da sua esposa. Um gestor que comemora a consolidação do Carnaval tranquilo, alegre, seguro, e o retorno que o evento trouxe à cidade.

Na ultima sexta-feira, dia (21), a prefeitura efetuou o pagamento do funcionalismo público levando os servidores a brincar com suas famílias os dias de folia com dinheiro no bolso. “Planejamos e realizamos um evento sem maiores investimentos, mas feito com responsabilidade e muito carinho para os foliões. E o resultado está aí. A cidade gerou renda e a população brincou o seu Carnaval em paz”, Disse o prefeito.

