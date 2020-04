Prefeito Adriano Diógenes nomeia novo Secretário de Assistência Social do Município

O Prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, através da portaria Nº 260/2020, publicada nesta segunda-feira (06), no Diário Oficial do Município, nomeou, André Bertoldo, para o cargo de Secretário Municipal de Assistência Social do Município.

(Visited 116 times, 116 visits today)

Porto do Mangue: Popular conhecido por Gelé é executado a bala em via pública Vereador Gustavo diz que chegou a hora do prefeito “apertar os cintos” para salvar a tripulação e Guamaré