Prefeito Adriano Diógenes nomeia novo Secretário de Tributação do Município

O Prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, através da portaria Nº 276/2020, publicada nesta segunda-feira (27), no Diário Oficial do Município, nomeou, BRENO FELIPE MORAIS DE SANTANA BARROS, para o cargo de Secretário Municipal de Tributação do Município.

