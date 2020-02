Prefeito Adriano Diógenes participa da festa com a turma da limpeza

O prefeito Adriano Diógenes, acompanhado do vereador Edinor Albuquerque, da secretaria de turismo, Mohana Arnoud, participou da festa da turma da limpeza na manhã desta quarta-feira de cinzas (26).

Adriano fez questão de agradecer pessoalmente a cada Gari pela dedicação e compromisso em manter a cidade limpa. A presença do prefeito na festa foi um gás a mais para alegria dos servidores e suas famílias.

A turma da limpeza trabalhou incansavelmente recolhendo o lixo deixado pelos foliões nas ruas da cidade, trabalhando em equipe na varrição, catação, coleta domiciliar, e acima de tudo com a lavagem das ruas.

A concentração aconteceu em frente ao estádio Ubajarão, logo após, os Garis saíram ao lado do prefeito Adriano pelas ruas da cidade com o bloco da limpeza. A turma boa recebeu de Adriano o reconhecimento, e durante o percurso do vila Maria até a orla da praia aratuá gestos de gratidão da população.

Veja mais fotos clicando nas imagens para ampliá-las:

