Prefeito Adriano Diógenes participa de confraternização com servidores da secretaria de saúde

O Prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, ao lado da vice-prefeita Iracema Morais, do secretário de saúde, Dr. Fabrício Morais, participaram da festa de confraternização de final de ano realizada pela Secretaria Municipal de Saúde.

O evento também contou com a presença de vereadores da base do governo, demais autoridades politicas, médicos, dentistas, enfermeiros, auxiliares, técnicos de enfermagem, motoristas, colaboradores e demais servidores da secretaria.

Uma festa regada de muita alegria, homenagens, diversão e muita música de artistas locais, como Ivan Gomes e Zé Hélio dos Teclados que não deixou ninguém parado. Na programação, o prefeito cumprimentou a todos e de forma carinhosa parabenizou os servidores pelo trabalho desenvolvido por cada um em sua gestão a frente do município.

A Secretaria de Saúde atende quase 600 atendimentos de pessoas por dia, são pessoas do município e da região salineira e do mato grande, que precisam dos serviços básicos de saúde, e são atendidos no Hospital Manoel Lucas de Miranda e UBSs espalhados nos distritos.

Na primeira parada aconteceu a entrega de brindes, pelas mãos do prefeito Adriano Diógenes, e demais autoridades, que entregaram os presentes aos sorteados. Um delicioso almoço foi servido para os convidados e não faltou aquele bom bate papo uma retrô de tudo de bom que aconteceu na secretaria durante o ano de 2019.

Adriano falou da importância dos colaboradores da área da saúde, desejando um Feliz Natal e próspero 2020. “Todos vocês desenvolvem um trabalho importante dentro do setor público e, por isso, contamos com a equipe para iniciar um ano novo motivado, para continuar a desenvolver este importante trabalho em prol do nosso povo. Para o prefeito a confraternização entre os servidores é uma forma de mostra união e organização. Aproveitou a oportunidade e agradeceu ao vereador de Pendências, Everaldo, por ter doado um garote para a festa, ao Dr. Kenned por ter cedido o espaço de seu sítio para realização do evento, e os demais celebradores”, concluiu.

