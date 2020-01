Prefeito Adriano Diógenes tem priorizado e fortalecido o serviço social

É plausível o desenvolvimento da gestão do prefeito Adriano Diógenes, em prol das politicas publicas. Um tipo de gestor que não espera a hora pra acontecer, ele trabalha dia e noite junto com a secretária de assistência social, Juliana Câmara, e com sua equipe de profissionais técnicos pra fazer acontecer.

O prefeito não é um gestor que gosta da cadeira fria, diariamente ele tem visitado as secretarias de governo, para acompanhar os serviços prestados a população, e justar o que precisa ser ajustado.

A assistência segue como prioridade no governo do prefeito Adriano Diógenes, auxiliando a população com recursos e profissionais qualificados para garantir direitos, enfrentar a pobreza e proteger as pessoas mais vulneráveis.

