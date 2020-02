Prefeito Adriano Diógenes vai entregar espaço para atender idosos com educação social e inclusão digital

Para conhecer experiências exitosas na política pública da Assistência Social, o prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes e a Secretária Municipal de Assistência Social, Juliana Câmara visitaram nesta quinta-feira, 06, o município de Iracema, no Ceará.

Um dos objetivos da visita foi conhecer as boas práticas do município cearense com a pessoa idosa. A partir do mês de março, Guamaré começa a desenvolver o projeto “Espaço Viver Melhor: Escola do Amanhã”, que atenderá a pessoa idosa com serviços de educação social e inclusão digital.

O Espaço Viver Melhor: Escola do Amanhã será executado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, obedecendo a Política Municipal de Atendimento à Pessoa Idosa, deliberada pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa do município”, destacou a Secretária Municipal de Assistência Social, Juliana Câmara.

O projeto faz parte da parceira que a atual gestão tem com o Programa Parceiro do Idoso, na área de investimento social do Banco Santander. Na execução do projeto será construído um espaço físico para desenvolver as atividades com esse público.

“É oportuno destacar que o projeto arquitetônico já foi apresentado na plenária do Conselho, que aprovou a planta à unanimidade”, comemorou o prefeito Adriano Diógenes, animado com as expectativas dos resultados do programa, principalmente na melhoria da qualidade do púbico da terceira idade.

