Prefeito Adriano nomeia Secretário Adjunto da Secretaria de Turismo

O Prefeito Municipal de Guamaré, Francisco Adriano Holanda Diógenes, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município, nomeia através da portaria Nº 068/2020, publicada nesta quarta-feira (05), no Diário Oficial dos Municípios – FERMURN – LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA FILHO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Secretário Adjunto, lotado (a) na Secretaria Municipal de Turismo.

Nota do Blog:

Como cidadão, servidor público e imprensa local, posso afirmar sem medo… A cidade está muito feliz com a noticia da nomeação deste profissional de primeira para ser secretário adjunto da secretaria de turismo. O prefeito Adriano Diógenes, acertou!!!

Gonzaga mora e reside aqui na cidade, isto já lhe credencia. É um cara competente, dedicado, tem um conhecido na área do turismo e na cultura do município que dispensa qualquer comentário.

Além de escritor de livros, é também artista plástico, radialista e Blogueiro moderador do portal Aratuá. Tem todos os requisitos para junto com a secretária Mohana fazer um grande trabalho na pasta do turismo.

