Prefeito Adriano se reúne com secretários de governo para discutir medidas sobre o Coronavírus

O Prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes está reunido neste momento com todos os secretários municipais. No encontro estão sendo discutidas criteriosamente as medidas de enfrentamento a pandemia de Coronavírus e o decreto 008/2020, que estabeleceu alterações no serviço público, sem prejuízos à população que poderá ter acesso aos serviços da prefeitura na plataforma 1DOC.

