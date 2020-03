Prefeito Adriano se reúne com vereadores para discutir o (COVID-19), e a recessão da economia do município

Prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes, convidou todos os vereadores para debater perda de receita, e recessão da economia com o isolamento que está reduzindo a capacidade de receita do município, com a paralisação das empresas e comércio.

A reunião sem viés político partidário ocorreu nesta manhã de hoje (31), na Câmara Municipal, de maneira que ressalva o interesse público. O prefeito destacou ainda, a necessidade de adequação das despesas para esse novo momento.

Além disso, Adriano informou que vai auxiliar autônomos, e de cadastro único para receber programas do governo Bolsonaro implementados para socorrer as pessoas vulneráveis, embora o presidente venha pedindo à população que isole doentes, idosos e crianças, sugerindo a volta de todos aos postos de trabalho. Esse auxílio a população será pelas secretarias de assistência e trabalho.

O isolamento já está sendo visto como exagerado, a OMS está alterando sua indicação para países com problemas econômicos para seguir o isolamento vertical, mesmo com essa recomendação, e a clara crise que se aproxima a governadora Fátima Bezerra do (PT), informou que vai seguir no isolamento horizontal, mesmo com os empregos em risco e arrecadação já em alerta.

O município de Guamaré que atualmente sobrevive basicamente de ICMS e ISS e esses dois recursos deve ser reduzido drasticamente com isolamento da sociedade que insiste a Fátima Bezerra (PT), em manter durante todo mês de abril. A reunião dos políticos da cidade visa estudar maneiras de enfrentar momento de crise gerado pelo isolamento decretado pela governadora de maneira horizontal.

