Prefeitura antecipa pagamento de salário aos servidores

A Prefeitura de Guamaré antecipa nesta quinta-feira (26), o pagamento do salário aos servidores municipais. A medida foi proposta para evitar, principalmente, que ocorram aglomerações nos bancos.

Com o depósito feito hoje, a Prefeitura mantém o compromisso de não atrasar a remuneração dos colaboradores, que pode ser feita até o quinto dia útil do mês subsequente, mas sempre tem acontecido dentro do mês trabalhado. É assim desde o início da atual gestão, em janeiro de 2019. Há 15 meses.

O prefeito Adriano Diógenes explicou que a iniciativa visa dar tranquilidade aos trabalhadores da administração direta e cargos em comissão, diante da crise que o país já enfrenta por causa da propagação do Covid-19, além de ser uma injeção de recursos na economia da cidade.

