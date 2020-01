Prefeitura de Guamaré abre seleção com 130 vagas para Professor

A Prefeitura de Guamaré, lançou edital com abertura de processo seletivo que irá preencher 130 vagas de Professores para as Escolas Municipais durante o ano letivo de 2020. O salário será o piso nacional.

As vagas são para candidatos de nível superior nas disciplinas de Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos Iniciais 1° e 2° ano, Ensino Fundamental – Anos Iniciais 3°, 4° e 5° ano, Pedagogia, Computação, Educação Infantil e Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), 1° Segmento de EJA, Ensino Fundamental – anos finais e 2° segmento da EJA, Educação Física, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes, Língua Portuguesa, Inglês, Ensino Religioso, Intérprete de Libras.

Também há vagas para Professor de musicalização, Professor de teoria musical, Professor de teoria musical/ Operador de áudio, Professor de instrumentos de sopro, Professor de acordeon, Professor de canto, Professor de piano/teclado, Professor de violão, Professor de contrabaixo elétrico, Professor de bateria/percussão, Professor de violoncello, Professor de violino/viola, Professor de dança, Professor de teatro, Professor de artesanato e Coordenador pedagógico.

Inscrição

As inscrições estarão abertas entre os dias 06 e 10 de janeiro de 2020, por meio do endereço eletrônico www.comperve.ufrn.br. Não será cobrada taxa de inscrição. A seleção dos candidatos será feita apenas por meio de análise de títulos. O resultado final será divulgado no dia 28 de janeiro, pelo site www.comperve.ufrn.br

O processo seletivo simplificado terá validade de seis meses a contar da data de publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período.

