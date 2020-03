Prefeitura de Guamaré adquire moderno Raio X Digital

Para atender cada vez melhor a população guamareense, a Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Saúde, adquiriu um moderno aparelho de raio-x para melhorar a qualidade dos exames, reduzir os gastos com manutenção, oferecer cobertura 24 horas, e garantir agilidade e comodidade aos pacientes no Hospital Manoel Lucas de Miranda.

O aparelho digital ainda possui outras vantagens como não ter gastos com emissão do negativo em todos os exames (somente para os indispensáveis), imagens que podem ser melhoradas por aplicativos ou programas, envio do resultado pelo computador com mais facilidade para análise médica, apresenta cerca de 300 imagens por minuto sem gasto com revelação, não apresenta gastos com materiais químicos, redução na compra de materiais e insumos, e menor tempo de exposição do paciente e do médico a radiação.

No hospital são realizados cerca de 1.050 exames mensais em média, e o novo equipamento permite exames de tórax, abdômen, crânio, coluna e extremidades. Exames específicos são imprescindíveis no diagnóstico de fraturas, tumores, distúrbios de crescimento, postura, osteoporose e várias outras patologias.

Os resultados passam de hoje em diante a serem entregues de forma digitalizada, em cd, e não mais em chapas, que, muitas vezes, não apresentava imagem nítida. “A entrega de um resultado digital dos exames é um pedido dos próprios médicos, pois a qualidade da imagem é superior, o que facilita a análise”, explica João Maria – Técnico em Radiologia do Hospital Manoel Lucas de Miranda.

Agora, os resultados poderão ser acessados por todos os médicos por meio de um sistema informatizado, agilizando os atendimentos. Por mês, são realizados cerca de 35 raios x incluindo a cidade de Guamaré e a região salineira e do mato grande, mas com o novo equipamento a tendência será duplicar este numero de atendimento.

Um investimento com recursos próprio de R$ 250 mil reais. É a prefeitura de Guamaré trabalhando por você, para oferecer uma saúde de qualidade a todos os guamareenses!

