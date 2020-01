Prefeitura de Guamaré chega com ação ao Conjunto Raimundo Avelino

Os moradores do Conjunto Habitacional Raimundo Avelino, localizado próximo ao distrito de Baixa do Meio estão agradecidos com a ação da Prefeitura de Guamaré durante esta semana.

Atividades e serviços de conscientização ambiental com os moradores por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Diretoria de Habitação da SEMAS em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde, Meio Ambiente, Obras e Segurança chegaram até até a localidade.

Nos períodos da manhã e da tarde, a prefeitura desenvolveu as seguintes atividades: visita domiciliar de caráter educativo com os Agentes de Endemias, juntamente com a Defesa Civil e Diretoria de Habitação, de modo a orientar população quanto ao armazenamento correto da água e prevenção contra a proliferação de mosquitos e vacinação antirrábica com orientação sobre posse responsável de animais domésticos.

Saúde em ação

Também aconteceram atendimentos de médico, dentista, enfermeiro e agente de saúde na Unidade Móvel de Saúde. Ainda foram ofertados à população oficina de repelente caseiro, oficina de sabão sustentável e houve a demonstração do mosquito transmissor da dengue em forma imatura com orientação para a prevenção. A Secretaria de Obras realizou limpeza de toda área do conjunto habitacional.

