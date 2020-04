Prefeitura de Guamaré começa a entrega do peixe da Semana Santa na terça-feira, dia 7

Visando garantir a segurança alimentar na Semana Santa para quatro mil famílias inscritas no Cadastro Único, com renda per capita de até meio salário mínimo, o Prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes anuncia que a tradicional entrega do peixe começa na próxima terça-feira (07). O município adquiriu oito toneladas do pescado.

Segundo explicou a Secretária Municipal de Assistência Social, Juliana Câmara, o programa executado pela pasta vai atender um responsável por cada núcleo familiar. “Em virtude do enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus, para evitar o maior número de aglomeração, a distribuição será realizada em pontos diferentes divididos por ordem alfabética, no horário das 08h às 10h”, disse.

As famílias que moram na sede do município terão seis pontos de distribuição do pescado. Segundo a logística montada pela Secretaria de Assistência Social, no CEI Olindina vão receber àquelas pessoas, cujo os nomes tenham como iniciais as letras A a D; no Ginásio Caião recebem as letras E e F; na Quadra da Escola Francisca Freire, as letras G a J. As letras K e L receberão na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, enquanto que a letra M ficou com ponto de distribuição na Quadra da Escola Benvinda Nunes.

Ainda no Centro da cidade, as pessoas com iniciais das letras N a Z vão receber o peixe na cobertura do Mercador Público Municipal. “Nossas equipes estarão preparadas com todas as condições sanitárias para atender bem o público prioritário nessa ação de entrega do peixe”, garantiu a Secretária Municipal de Assistência Social, Juliana Câmara.

SALINA DA CRUZ

Na comunidade de Salina da Cruz, a entrega do peixe acontecerá em cinco pontos, no intervalo das 14h às 17h. Os moradores com iniciais no nome pelas letras A a D recebem no Ginásio de Esportes, já as letras de E a G poderão se dirigir ao Espaço Bounganville, as pessoas com iniciais da letra H a L vão receber o peixe no Restaurante Popular.

Seguindo ainda o cronograma por ordem alfabética, o ponto de distribuição para a letra M ficou na Unidade Básica de Saúde, enquanto que os moradores com iniciais da letra N a Z vão receber o peixe na Escola Antônio Theodorico.

BAIXA DO MEIO

No Distrito de Baixa do Meio, a entrega do peixe da Semana Santa vai acontecer na próxima quarta-feira, 08, em pontos diferentes divididos por ordem alfabética das 08h às 10h.

A pessoas com iniciais A, B e C recebem no Serviço de Convivência, ao lado da UPA, já que tem nomes com as iniciais D e E vai receber o pescado no CEI Maria do Socorro, enquanto que a letra F ficou na Escola Jessé Pinto Freire.

Ainda na comunidade de Baixa do Meio, quem tem as iniciais entre as letras G e J vai receber o peixe no Estádio de Futebol, já as letras K e L ficaram com ponto de distribuição no anexo da Escola Bibiano Xavier, em frente a Praça da Juventude.

A letra recebe na Quadra ao lado da Escola Maria Madalena, que tem iniciais da N a Z deve se dirigir a Quadra da Praça da Juventude.

COMUNIDADES

Também na terça-feira, 07 de abril, a Prefeitura de Guamaré estará entregando porta a porta o peixe da Semana Santa nas comunidades de: Lagoa de Baixa, Lagoa Doce, Mangue Seco I e II, Conjunto Paulo Bento, Lagoa Seca, Morro do Judas, Quilombo, Ponta de Salina e Conjunto Nossa Senhora Aparecida.

A mesma ação acontecerá na quarta-feira, dia 08, nas comunidades Santa Maria III, Santa Paz, Encruzilhada, Nova Jerusalém, Umarizeiro, Conjunto Raimundo Avelino, fazendas, Nova Esperança e Novo Horizonte.

