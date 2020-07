Prefeitura de Guamaré constrói parada de ônibus no conjunto Paulo Bento

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras, concluiu com recursos próprios, a construção de abrigo na parada de ônibus no conjunto Paulo Bento, atendendo uma reivindicação antiga das famílias que residem no local.

Clique aqui e relembre:

http://www.guamareemdia.com/criancas-esperam-onibus-escolar-em-parada-improvisada-no-conjunto-cidade-de-deus/

Segundo o secretário de obras, Sanderson Torres, “novos abrigos serão construídos na entrada do conjunto Nossa Senhora da Conceição, na comunidade de Salina da Cruz, e no conjunto Raimundo Soldado, no distrito de Baixa do Meio”, afirmou.

Para definir os pontos estratégicos de instalação dos abrigos, a Secretaria Municipal de Obras, ouviu as sugestões dos usuários e motoristas de ônibus que conhecem os melhores locais para embarque e desembarque dos usuários do transporte público.

As famílias e alunos têm agora como se proteger do sol e da chuva para esperar o ônibus na parada do conjunto. A construção teve como objetivo proporcionar segurança e comodidade aos usuários de transporte público.

