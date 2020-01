Prefeitura de Guamaré destina mais de R$ 26 milhões para Secretaria de Obras na LOA de 2020

Aa Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, que tem a frente, o secretário, Sanderson Torres, recebeu o investimentos por parte da prefeitura de Guamaré de R$ 26.248.344,80 (vinte e seis milhões, duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais, e oitenta centavos). O que importa do orçamento previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA 2020), aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores do Município.

O que resta para a população é aguardar as ações com as realizações da pasta da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, e onde está sendo aplicados todos os recursos destinados no orçamento deste ano para obras e serviços.

Nota do Blog: O portal irá acompanhar onde e como estão sendo aplicados o valor destinado do orçamento. Oremos!!!

