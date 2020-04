Prefeitura de Guamaré efetua pagamento dos servidores públicos

A Prefeitura de Guamaré efetuou desde as primeiras horas da tarde desta quarta-feira (29), o pagamento da folha salarial do mês de abril aos servidores municipais, mantendo dessa forma, a folha atualizada pelo 16º mês consecutivo na gestão do prefeito Adriano Diógenes.

O pagamento em dia reflete diretamente no comércio local e indiretamente nas pessoas que dependem dos servidores. Para a efetivação do pagamento dos servidores, o governo tem feito um controle efetivo de gastos mesmo com as constantes quedas de receitas e o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, priorizando a pontualidade do pagamento da folha e demais compromissos assumidos junto aos fornecedores.

