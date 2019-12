Prefeitura de Guamaré fecha o ano com grandes perspectivas para o homem do campo

A Prefeitura de Guamaré chega ao final de 2019 comemorando avanços e conquistas na promoção do desenvolvimento rural no município. Na última semana, uma equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural em parceria com técnicos da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte (FETARN) mobilizaram moradores das comunidades rurais e assentamentos para a realização do diagnóstico rápido participativo.

A ação teve o intuito de ouvir os pequenos agricultores sobre as suas demandas e reivindicações. O município de Guamaré tem 241 famílias assentadas pelo INCRA, distribuídas nos Assentamentos Umarizeiro (73 famílias), Santa Paz (55 famílias), Santa Maria III (70 famílias) e Lagoa de Baixo (43 famílias).

Participação da população

Durante todo este ano de 2019, a Prefeitura de Guamaré vem investindo na formação e escuta das comunidades, através do programa Prefeitura nas Comunidades. O prefeito Adriano Diógenes destaca iniciativas importantes, a exemplo do Projeto de Promoção do Desenvolvimento Rural, a reorganização da Cooperativa de Desenvolvimento Rural de Guamaré e a implantação do Consórcio Intermunicipal do Sistema de Inspeção Municipal.

Graças a essas iniciativas da prefeitura, o município de Guamaré vai poder comprar a produção dos produtos de origem animal, diretamente dos agricultores familiares. “Com a garantia de compra da produção, ganha o agricultor e também a população de modo em geral, porque vai passar a consumir alimentos mais saudáveis produzidos por gente da gente”, concluiu o prefeito Adriano Diógenes, sinalizando boas perspectivas de futuro para o homem do campo.

(Visited 5 times, 5 visits today)

De virada, Flamengo vence o Al Hilal e está na final do Mundial de Clubes Construção de Lombadas: Tá faltando cimento ou vontade de fazer?