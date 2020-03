Prefeitura de Guamaré inicia corte de terra beneficiando agricultores do município

Com a chegada do período das chuvas, a Prefeitura de Guamaré, por intermédio da Secretaria Municipal de Agricultura, começou a disponibilizar aos agricultores do município, o corte de terra gratuito.

O secretário José Reginaldo, mas conhecido como Dedé de Hélia, acompanhou de perto o trabalho, que teve início em diversas comunidades rurais, deste a primeira semana de março. O secretário lembrou que “a ação deve resultar num grande benefício para os agricultores das comunidades e assentamentos”.

A Prefeitura cumpre o compromisso de ajudar os agricultores a produzir e ter boa colheita. Os locais que estão sendo contemplados com o corte de terra são: Assentamento de Santa Maria III, Santa Paz, Lagoa de Baixo, Umarizeiro, Encruzilhada, fazenda Umarizeiro de Baixo e de Cima, Maringar, Betânia I e II, fazendo Nova, Morro do Judas, Quilombo, Lagoa Doce, Mangue Seco I e II dentre outros.

(Visited 24 times, 28 visits today)

Convite: Programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher Comunicado: Nota Fiscal Eletrônica