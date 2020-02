Prefeitura de Guamaré promove Carnaval para família

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta quinta-feira, 20, o Carnaval do Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV com o bloquinho “Serviço de Convivência na Folia”.

O evento carnavalesco reuniu crianças, adolescentes e as famílias que são acompanhadas pelo SCFV, além do público assistido pelo Programa Criança Feliz.

Com a ação, o Serviço de Convivência integrou os usuários do Centro de Guamaré e Baixa do Meio com o público atendido nas comunidades de Lagoa Seca, Morro do Judas, Quilombo, Salina da cruz, Santa Maria III, Santa Paz, Nova Jerusalém e Umarizeiro.

A festa começou com um grande arrastão pelas ruas da cidade, levando muita alegria e brincadeiras para toda criançada e suas famílias. O evento foi finalizado no Clube da Praia com concursos e premiações, onde foram escolhidos Rei e a Rainha Kids, José Inácio e Gabriely Aguiar.

