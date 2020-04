Prefeitura de Guamaré realiza desinfecção e higienização de áreas contra a Covid-19

As ações de combate ao novo Coronavírus (Covid-19) seguem sendo intensificadas no município de Guamaré. Nesta quinta-feira (9), a empresa MB Limpeza Urbana, que presta serviços de limpeza pública ao município, realizou os primeiros trabalhos referentes à desinfecção e higienização de áreas onde tem a circulação de pessoas.

O trabalho aconteceu na sede do município e no Distrito de Baixa do Meio. Calçadas e paredes de prédios públicos, a exemplo do mercado e da rodoviária foram desinfectados com o uso de hipoclorito e desinfetante. A MB já usa essa prática nos carros coletores de lixo e equipamentos de uso coletivo, visando a proteção dos trabalhadores na limpeza urbana.

