Prefeitura de Guamaré recupera motocicletas e devolve a Guarda Municipal e Defesa Civil

A Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Patrimonial, concluiu a recuperação de 06 motocicletas para reforçar patrulhamento da Guarda Municipal e da Defesa Civil. As motos já estão em operação nas blitz, ajudando especialmente no apoio as ações de enfrentamento a transmissão do COVID-19.

As motocicletas são próprias e passaram por manutenção preventiva e corretiva, foram plotadas e instalados novos giro flex e sirenes. Também foram adquiridos e entregues os respectivos novos capacetes. Os veículos foram entregues ao Comandante da Guarda Municipal, Alexsandro Souza da Silva e ao Subcomandante Francisco Jailton da Silva e ao Coordenador da Defesa Civil do Município, Daniel de Carvalho.

A medida é decorrente do plano de manutenção da frota própria de veículos do município em execução pela Prefeitura Municipal de Guamaré, por intermédio da Secretaria Municipal de Transporte. Foram destinadas 04 motocicletas para a Guarda Municipal e 02 motocicletas a Defesa Civil.

O Secretário Municipal de Segurança, João Batista de Souza Júnior destaca que “as viaturas chegaram em boa hora e serão empregadas no patrulhamento preventivo e ostensivo da Guarda Municipal e nas ações desenvolvidas pela Defesa Civil”.

Blitz Covid-19

A primeira blitz educativa dentro do Plano Municipal de Enfrentamento ao Covid-19, aconteceu no Centro da Cidade. Além do Secretário Municipal de Segurança, João Batista de Souza Júnior, participaram o Secretário Adjunto da Segurança, Felinto Teixeira, agentes da Defesa Civil, Bombeiros Civis, Polícia Militar e da Guarda Municipal.

(Visited 9 times, 9 visits today)

IGD-M de Guamaré acima da média nacional Ministro Luís Roberto Barroso é eleito o próximo presidente do TSE