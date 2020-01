Prefeitura de Guamaré se manifesta sobre o cartão Renda Cidadã

Diante da manifestação nas redes sociais e grupos de whats app de usuários do SUAS, sobre o atraso na liberação do cartão Renda Cidadã, para compras no comércio local aos beneficiários do programa.

O portal foi em busca de resposta, e o prefeito Adriano Diógenes, emitiu uma nota, a saber:

Eis a nota

Informo que no mês de dezembro do ano de 2019, a empresa responsável pela prestação de serviços e controle dos programas sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social, a empresa, UP BRASIL – POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S.A. foi incorporada pela empresa UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, objetivando maior eficiência operacional, promovida dentro do mesmo grupo econômico, sucedendo-lhe, de pleno direito, em todos os seus direitos e obrigações.

Assim sendo, todo o regime jurídico mudou se fazendo necessária a Prefeitura de Guamaré fazer novo contrato com a empresa que assumiu a gestão da Policard.

Por fim, informamos que estamos trabalhando para que se resolva ainda esta semana a liberação do cartão Renda Cidadã. Fiquem tranquilos que o governo continuará mantendo uma conquista do povo de Guamaré!

(Visited 186 times, 200 visits today)

Planejamento: Vereadora Diva Araújo reúne equipe e traça metas para 2020