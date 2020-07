Prefeitura de Natal autoriza funcionamento de shoppings para ‘drive-thru’ de vendas

A prefeitura de Natal autorizou nesta quarta-feira (8) o funcionamento de shopping centers da cidade para venda exclusiva por meio eletrônico ou telefone. Os clientes deverão fazer a retirada dos produtos em um guichê localizado na área de estacionamento, no sistema drive-thru. O pagamento por dinheiro em espécie está proibido.

De acordo com o decreto publicado em Diário Oficial e assinado pelo prefeito Álvaro Dias, cada shopping poderá operar com até 15 guichês de vendas, a 5 metros um do outro, com um único vendedor em cada ponto. Os operadores deverão utilizar máscara, luvas e álcool em gel. Os estabelecimentos estavam fechados desde março por causa da pandemia de Covid-19.

Ainda segundo o decreto municipal nº 11.992/2020, o acesso aos guichês deverá ser feito a clientes que estejam em “veículos automotores com todos os ocupantes utilizando máscara de proteção, sendo proibido o desembarque do condutor ou dos demais ocupantes do veículo, bem como o ingresso a pé no estabelecimento”. A operação não poderá durar mais que 15 minutos.

A fiscalização ficará por conta da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semurb). Em caso de descumprimento, os estabelecimentos poderão ser interditados.

Drive-Thru em shoppings

Alguns shoppings da capital operaram em regime semelhante para vendas do Dia das Mães. Foi o caso do Natal Shopping, Midway Mall e Norte Shopping, que ofereceram o serviço no feriado de maio. O Praia Shopping também já havia implementado o drive-thru para continuar com as vendas. Os shoppings permanecem fechados para clientes. G1

