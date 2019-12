Trabalhando: Obra de pavimentação asfáltica nas lombadas é iniciada

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Obras, iniciou na tarde desta quarta-feira (18), as obras de pavimentação asfáltica nos redutores de velocidade, recentemente construídos no trecho que liga a sede do município a comunidade de Ponta de Salinas. O blog registrou homens da empresa Asfalto Construções e Serviços Eirele trabalhando no local.

A aplicação do asfalto deve ser finalizada nesta quinta-feira (19). A última etapa será a pintura da sinalização e instalação adequada das placas refletivas de sinalização. Uma obra que representa uma melhoria significativa para os motoristas e pedestres, atendendo uma reivindicação antiga da população devida os inúmeros registro de acidentes registrados.

