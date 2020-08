Prefeitura reúne proprietários de bares e restaurantes da cidade e apresenta protocolos de funcionamento

A Prefeitura de ­­­­­­­­­­­­­Guamaré por meio da Secretaria de Turismo realizou reunião com os proprietários de bares e restaurantes da cidade. O encontro aconteceu nesta quinta-feira (06), com o objetivo de apresentar e esclarecer as normas do novo decreto que estabelece a fase 2 da retomada das atividades econômicas no município.

Durante a reunião a Secretária da pasta, Mohana Freitas, falou do decreto municipal com as normas sanitárias e destacou que os estabelecimentos devem se adequar a essa nova realidade para a prestação de serviços.

“É preciso que os proprietários orientem seus profissionais, levando em conta o atendimento, a higiene pessoal, a apresentação do produto oferecido e agora os cuidados em razão da pandemia da Covid”, pontuou Mohana.

A secretária de Turismo também lembrou no encontro que o município fez a distribuição de máscaras para os comerciantes, proprietários de bares, restaurantes e pousadas. A ação aconteceu por meio de uma parceria com a Secretaria Estadual de Turismo, que doou as máscaras e também com Secretaria Municipal de Saúde. Cerca de 1.500 máscaras foram entregues no comércio local.

Parceria com a Abrasel

Uma cartilha elaborada pela Abrasel – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que traz orientações sobre as normas de segurança sanitária para o funcionamento do setor foi entregue aos empresários durante a reunião, considerada propositiva pelos empresários.

