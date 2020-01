Presidente da Câmara prestigia festa do padroeiro da comunidade de Mangue Seco I

O presidente da câmara, vereador Eudes Miranda, prestigiou o encerramento das festividades de São Sebastião, padroeiro da comunidade de Mangue Seco I. A celebração eucarística ainda contou com a presença do ex-prefeito Hélio Willamy, do vereador Miranda Junior, autoridades politicas e a comunidade católica.

Durante sua presença na comunidade, o presidente conversou com religiosos e recebeu o carinho da população do Distrito. Os festejos se iniciaram ainda no último dia 22 e se estendem até este sábado, 25, com uma vasta programação religiosa, entre a realização de missas, novenas, batizados, caminhada penitencial, e a tradicional procissão de encerramento da festa religiosa.

A missa de ontem foi celebrada pelo o seminarista Júlio César do seminário de São Pedro. A comunidade está em festa com a celebração de novenas, procissão e missas, juntamente com padrinhos e convidados.

Este evento tem incentivo na programação da Área Pastoral de Nossa Senhora da Conceição de Guamaré, sob a coordenação do Padre Gilvan Bezerra, Pároco desta Comunidade Católica. Os festejos do padroeiro receberam outras comunidades vizinhas tais como Diogo Lopes, Sertãozinho, Baixa do Meio dentre outras.

