Presidente Eudes arregimenta apoios e vai concorrer à reeleição com legado de ações e serviços em favor de todos

Desde 1º de janeiro de 2019, quando a Presidência da Câmara Municipal de Guamaré voltou para as mãos do vereador Eudes Miranda (MDB), que já havia sido presidente da casa na legislatura passada, as ações do Poder Legislativo vem merecendo destaque na mídia da região, recebendo também uma boa avaliação da opinião pública.

No segundo mandato na presidência da Câmara Municipal, Eudes vem desempenhando um importante papel para restabelecer o elo entre a comunidade e o Poder Público, nada diferente do que fez o seu irmão e ex-prefeito Hélio Willamy, quando deu os primeiros passos na política, através do mandato de vereador e presidente da Câmara Municipal.

“A Câmara Municipal é a caixa de ressonância dos problemas de Guamaré. Optamos por uma gestão aberta ao diálogo, ouvindo a todos, respeitando as diferenças políticas, de modo que o povo tenha voz e vez nos pleitos e nas cobranças ao poder público”, disse Eudes, que se prepara para concorrer a um novo mandato de vereador.

Transparência

Na cadeira de presidente da Câmara, Eudes tem se preocupado com os problemas maiores do município, observando a grave crise sanitária e a frustração de receitas no município. No final do ano passado, a Câmara Municipal de Guamaré devolveu pouco mais de R$ 5 milhões a Prefeitura, resultado de medidas de economicidade no orçamento da casa.

Compromisso com a saúde pública

Mais recente, a Câmara de Guamaré autorizou o desconto de R$ 200 mil, divididos em duas parcelas de R$ 100 mil, na receita do duodécimo, repassada ao Poder Legislativo pelo Município. Esse valor está sendo aplicado pela prefeitura em medidas de combate a Covid-19.

Através do processo n° 096/2020, de autoria do mandato de Eudes, foi aprovada por unanimidade a deliberação de distribuição de máscaras e álcool em gel as comunidades do município. Em tempo de pandemia, a Câmara Municipal também garantiu segurança sanitária para a continuidade das atividades presenciais na casa, primando pela proteção da saúde dos servidores públicos e vereadores.

Geração de empregos

O presidente Eudes Miranda é autor de projetos de lei que vão mudar para melhor a vida da cidade, entre eles: criou uma área para implantação de um Parque Industrial. Outro projeto regulamenta o transporte público entre a sede e o distrito Baixa do Meio, comunidades e assentamentos.

Também é iniciativa do mandato de Eudes Miranda, o projeto que limita a CAERN nos valores da entrada no parcelamento de débitos e evita juros capitalizados nas negociações com consumidores.

Transparência e investimentos

Na gestão do presidente Eudes Miranda, as sessões do legislativo de Guamaré começaram a ser transmitidas em tempo real, no site da Câmara Municipal e no perfil do Facebook, por meio das redes sociais, além dos canais da imprensa local, que cobrem as atividades legislativas da casa.

O rigor no ponto eletrônico dos servidores da casa e a aquisição de fardamento são ações elogiadas pelos funcionários. O presidente Eudes também adquiriu mobiliário novo para todos os gabinetes e fez adaptações no espaço físico para instalação de uma moderna sala de reuniões para as Comissões do Legislativo.

Todos esses investimentos da atual gestão acontecem graças à visão empreendedora do vereador Eudes Miranda e ao compromisso social do seu mandato de parlamentar, que deixará também de legado uma Escola Legislativa, responsável pela educação e formação dos cidadãos de Guamaré.

Blog Celso Amâncio

(Visited 32 times, 32 visits today)

Macau: Com Dr. Zé Antônio na prefeitura o povo era FELIZ!